UKMTO сообщило об обстреле сухогруза в порту Хор-Факкан в ОАЭ

Москва5 апр Вести.Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в порту Хор-Факкан на побережье Оманского залива в Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам капитана судна, он видел "множественные всплески от снарядов в непосредственной близости от своего контейнеровоза", говорится в сообщении UKMTO, опубликованном на сайте управления.

Также, со слов капитана судна, которые приводятся в сообщении, в момент инцидента на борту проводились погрузочные работы.

Информации о попаданиях в судно и пострадавших моряках нет. Происхождение снаряда в UKMTO не смогли установить.