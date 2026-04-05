Москва5 апрВести.Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле сухогруза в порту Хор-Факкан на побережье Оманского залива в Объединенных Арабских Эмиратах.
По словам капитана судна, он видел "множественные всплески от снарядов в непосредственной близости от своего контейнеровоза", говорится в сообщении UKMTO, опубликованном на сайте управления.
UKMTO получило сообщение об инциденте в порту Хаур-Факкан, ОАЭговорится в публикации
Также, со слов капитана судна, которые приводятся в сообщении, в момент инцидента на борту проводились погрузочные работы.
Информации о попаданиях в судно и пострадавших моряках нет. Происхождение снаряда в UKMTO не смогли установить.