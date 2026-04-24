В Брянске мать отправили в колонию за нанесение тяжких травм двухмесячному сыну Жительницу Брянска осудили за нанесение тяжких травм своему двухмесячному сыну

Москва24 апр Вести.Брянский областной суд оставил в силе приговор жительнице Брянска, которую признали виновной в нанесении тяжких травм своему двухмесячному сыну из-за плача. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее суд первой инстанции установил, что нетрезвая женщина с размаху бросила своего двухмесячного сына на пол. Ребенок ударился головой и получил тяжелые травмы, в том числе перелом теменной кости.

Свою вину фигурантка дела признала в полном объеме и на суде объяснила свои действия тем, что ее сильно разозлил плач ребенка пояснили в суде

Ей назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима, признав виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном в отношении малолетнего.

Женщина пожала апелляционную жалобу с просьбой смягчить наказание. Областной суд пришел к выводу, что ее исправление возможно только в случае назначения наказания, связанного с реальным лишением свободы. Приговор был оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.