Дрон ВСУ атаковал село в Климовском районе Брянской области, погиб один человек

Москва28 мая Вести.В Климовском районе Брянской области под удар украинского дрона-камикадзе попало село Соловьевка. В результате атаки погиб местный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук на платформе MAX.

ВСУ атаковали с помощью дрона–камикадзе село Соловьевка Климовского района. В результате террористических действий киевского режима погиб мирный житель написал Егор Ковальчук

Он выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку, а также материальную помощь.