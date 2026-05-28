Москва28 маяВести.В Климовском районе Брянской области под удар украинского дрона-камикадзе попало село Соловьевка. В результате атаки погиб местный житель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук на платформе MAX.
Он выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать всю необходимую поддержку, а также материальную помощь.