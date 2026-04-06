В Бурятии выявили 700 нарушений ПДД за выходные

Москва6 апр Вести.За прошедшие выходные в Республике Бурятия подтвердили 700 нарушений правил дорожного движения, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

От права управления транспортным средством отстранен 31 водитель, находившийся за рулем в состоянии опьянения указали в полиции

В ведомстве уточнили, что 5 человек отказались от медосвидетельствования, еще 8 задержали за повторную езду в состоянии опьянения в течение года после прошлого инцидента.

По информации МВД, за период 4-5 апреля в республике произошли 27 аварий. В некоторых случаях речь идет о ДТП с пострадавшими.