За прошедшие выходные в Республике Бурятия подтвердили 700 нарушений правил дорожного движения, сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.
От права управления транспортным средством отстранен 31 водитель, находившийся за рулем в состоянии опьяненияуказали в полиции
В ведомстве уточнили, что 5 человек отказались от медосвидетельствования, еще 8 задержали за повторную езду в состоянии опьянения в течение года после прошлого инцидента.
По информации МВД, за период 4-5 апреля в республике произошли 27 аварий. В некоторых случаях речь идет о ДТП с пострадавшими.