Москва22 апр Вести.В Бурятии задержали организаторов тура на вершину Мунку-Сардык в Бурятии, в котором погибли трое туристов из Красноярска, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее в СК сообщали, что следователи допросили директора красноярской турфирмы, ее заместителя и гида-инструктора, являющихся организаторами тура. Они также участвовали в походе.

Они задержаны, находятся в селе Кырен сказано в сообщении

По факту гибели туристов было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, 18 апреля группа туристов из Красноярска вышла на маршрут из поселка Монды Окинского района Бурятии для восхождения к пику Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины и стали спускаться обратно в связках по несколько человек.

Последняя связка туристов из двух женщин и мужчины не вернулась в лагерь. На их поиски отправились другие участники. Тела пропавших были обнаружены выше по склону. У женщин на лице были ссадины, которые могли быть получены при камнепаде или падении с высоты.