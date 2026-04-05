Москва5 апр Вести.Производство персонализированной мРНК-вакцины от меланомы "Неоонковак" для конкретного больного сейчас укладывается примерно в три месяца, однако разработчики рассчитывают в перспективе заметно сократить этот период. Об этом заявил ТАСС заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

Сейчас для создания препарата нам нужно порядка трех месяцев. Со временем этот срок будет сокращаться сказал Гущин

Препарат разработан совместными усилиями трех учреждений — НИЦЭМ им. Гамалеи, НМИЦ онкологии им. Блохина и НМИЦ радиологии Минздрава России, который выступил производителем. "Неоонковак" предназначен для терапии взрослых пациентов с неоперабельной или метастатической формой меланомы кожи.

Первая инъекция отечественной онковакцины была сделана 1 апреля: препарат получил 60-летний житель Курской области с подтвержденным диагнозом "меланома кожи". Процедура прошла в НМИЦ радиологии. Глава Минздрава Михаил Мурашко 4 апреля сообщил, что состояние первого пациента оценивается как удовлетворительное.

В начале января научный руководитель Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что эффективность российской вакцины для терапии меланомы превышает 90%.