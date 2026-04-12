В Челябинске сотрудники МЧС спасли 6-летнюю девочку, сидевшую на окне 2-го этажа

Москва12 апр Вести.В Челябинске сотрудники МЧС России спасли 6-летнюю девочку, сидевшую на открытом окне 2-го этажа пятиэтажки. Об этом сообщило региональное ведомство.

Инцидент произошел на улице Молодогвардейцев. Вызов в оперативные службы поступил от очевидцев.

Спасатели по трехколенной лестнице поднялись в квартиру, где вместе с девочкой (около 6 лет) ожидали сотрудников полиции и родителей сказано в сообщении, опубликованном в канале ГУ МЧС России по Челябинской области в мессенджере MAX

Граждан призвали не оставлять малолетних детей без присмотра даже на короткое время во избежание трагедии.