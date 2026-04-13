В аэропорту Череповца введены временные ограничения на полеты

Москва13 апр Вести.Временные ограничения на полеты гражданских самолетов введены в аэропорту Череповца. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Отмечается, что аэрогавань не принимает и не выпускает самолеты с 9.12 по московскому времени.

Принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также действуют в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода, Пскова и Пензы.