Москва13 апрВести.Временные ограничения на полеты гражданских самолетов введены в аэропорту Череповца. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Отмечается, что аэрогавань не принимает и не выпускает самолеты с 9.12 по московскому времени.
Принятые меры направлены на обеспечение безопасности полетов.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов также действуют в аэропортах Ярославля, Нижнего Новгорода, Пскова и Пензы.