В Дагестане Mercedes сбил насмерть ребенка на СИМ

Москва16 мая Вести.В Кизилюрте в результате наезда автомобиля погиб 9-летний ребенок, сообщает МВД по Дагестану. ДТП произошло вечером 15 мая на улиец Малагусейнова.

35-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомобилем Mercedes-Benz, допустила наезд на 9-летнего мальчика говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале

Правоохранители уточнили, что ребенок проезжал через пешеходный переход на средстве индивидуальной мобильности (СИМ). От полученных травм мальчик скончался в больнице.