Москва17 апрВести.В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении экс-руководителя республиканской Государственной жилищной инспекции, сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, подозреваемый с октября 2024 по март 2025 года, используя свои служебные полномочия и вопреки интересам службы, дал заведомо незаконные указания подчиненному составить и подписать подложные документы о списании имущества, находящегося на балансе жилинспекции Дагестана.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МВД и УФСБ России по Республике Дагестанговорится в публикации регионального СУ СК "ВКонтакте"
Материальный ущерб, причиненный Государственной жилищной инспекции Дагестана в результате этих противоправных действий, оценили более чем в 700 тысяч рублей.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.