В Дагестане задержали экс-главу Госжилинспекции республики Экс-глава Госжилинспекции Дагестана задержан за злоупотребления

Москва17 апр Вести.В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в отношении экс-руководителя республиканской Государственной жилищной инспекции, сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, подозреваемый с октября 2024 по март 2025 года, используя свои служебные полномочия и вопреки интересам службы, дал заведомо незаконные указания подчиненному составить и подписать подложные документы о списании имущества, находящегося на балансе жилинспекции Дагестана.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МВД и УФСБ России по Республике Дагестан говорится в публикации регионального СУ СК "ВКонтакте"

Материальный ущерб, причиненный Государственной жилищной инспекции Дагестана в результате этих противоправных действий, оценили более чем в 700 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.