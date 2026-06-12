В девяти аэропортах России ночью 12 июня вводились ограничения на полеты Временные ограничения на полеты вводились ночью в 9 аэропортах России

Москва12 июн Вести.Сегодня ночью приостановили свою работу 9 аэропортов. Об этом информировала Росавиация.

В публикации ведомства в MAX от 4.12 говорилось о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в авиагаванях Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар. Позже к этому списку добавилась Бугульма.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов разъяснили в ведомстве

Около 6 утра в трех из них ограничения были сняты. Это аэропорты Волгограда, Пензы и Саратова (Гагарин).

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала недавний удар Вооруженных сил Украины, который пришёлся на автозаправочную станцию в Брянской области. Она охарактеризовала действия ВСУ как «киевскорежимные вампиры».

Напоминаем, что украинские военные атаковали АЗС в городе Стародуб Брянской области. В результате нападения семь человек получили ранения, включая 16-летнего подростка. Один из пострадавших был доставлен в больницу Брянска. Кроме того, были повреждены пять гражданских автомобилей.