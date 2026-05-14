Москва14 мая Вести.Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на части территории Белгородской области.

По данным регионального Оперативного штаба, предупреждение действует в девяти округах субъекта.

В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Корочанском, Ракитянском, Краснояружском, Прохоровском, Яковлевском, Ивнянском округах объявлена опасность атаки БПЛА говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Оперштаба

Уведомление об этом было размещено в 19.49 по московскому времени в четверг, 14 мая.