В ДНР спасли котенка, упавшего в 15-метровый колодец Донецкие спасатели вытащили упавшего в 15-метровый колодец котенка

Москва27 сен Вести.В городе Снежном ДНР спасатели МЧС России пришли на помощь коту, упавшему в глубокий колодец. Подробности в MAX сообщает региональное МЧС.

27 сентября в службу спасения позвонил жилец частного дома и рассказал, что на их территории в сухой колодец глубиной 15 метров провалился кот.

Пожарный спустился вниз с помощью лебедки, установленной на спецавтомобиле, и аккуратно извлек животное на поверхность говорится в мессенджере

Питомец в безопасности и уже передан хозяевам. К спасательной операции привлекались 3 специалиста, использовалась 1 единица техники МЧС РФ.