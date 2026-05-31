В Донецке при атаке БПЛА повреждена точка общепита Донецкое предприятие общественного питания повреждено в результате атаки БПЛА

Москва31 мая Вести.В Ленинском районе Донецка в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждения получило здание предприятия общественного питания: выбиты стекла и посечена кровля, сообщил в своем Telegram-канала глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Ранее он сообщил, что в Кировском районе Донецка при атаке беспилотника ранена женщина 1976 года рождения. Она госпитализирована.

В Киевском районе города в результате удара БПЛА загорелось полуразрушенное здание, а в Ленинском районе произошло автоматическое отключение 18 трансформаторных подстанций. На данный момент электроснабжение восстановлено.