Два сотрудника коммунального предприятия пострадали при атаке БПЛА в Горловке

В донецкой Горловке ранены два сотрудника коммунального предприятия Два сотрудника коммунального предприятия пострадали при атаке БПЛА в Горловке

Москва24 апр Вести.При атаке беспилотника ВСУ в Горловке получили ранения два сотрудника коммунального предприятия. Об этом в MAX сообщил глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Иван Приходько.

Вследствие атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки ранены два сотрудника одного из коммунальных предприятий уточнил Приходько

Ранее глава округа сообщил, что в результате атаки БПЛА в Калининском районе получило повреждение транспортное средство коммунального предприятия.