Москва24 апрВести.При атаке беспилотника ВСУ в Горловке получили ранения два сотрудника коммунального предприятия. Об этом в MAX сообщил глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Иван Приходько.
Вследствие атаки дрона украинских террористов в Калининском районе Горловки ранены два сотрудника одного из коммунальных предприятийуточнил Приходько
Ранее глава округа сообщил, что в результате атаки БПЛА в Калининском районе получило повреждение транспортное средство коммунального предприятия.