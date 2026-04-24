В FESCO заявили о намерении продолжить развитие на Ближнем Востоке В FESCO не планируют уменьшать объемы перевозок на Ближний Восток

Москва24 апр Вести.Транспортная группа FESCO планирует продолжить развитие на Ближнем Востоке и не намерена уменьшать объемы перевозок. Об этом заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону Транспортной группы FESCO Герман Маслов сообщил в интервью ИС "Вести".

Этой весной FESCO выполнила первый экспортный рейс по альтернативному маршруту из Новороссийска в порт Джидда. Из России на Ближний Восток отправили продукцию лесопромышленного комплекса и продукты питания. Из Джидды в Новороссийск доставили электронику и другие товары.

Мы точно будем развиваться и дальше в этом регионе. Мы оттуда не планируем уменьшать объемы перевозок, сворачивать наши сервисы. Мы считаем это очень важной точкой не только логистики, а точкой входа внешней торговли Российской Федерации со странами вот этого региона сообщил Герман Маслов

По его словам, последние пять лет FESCO активно участвует в создании альтернативных вариантов цепей поставок грузов. Маслов отметил, транспортная группа накопила большой опыт адаптации к любым изменениям.

Если ситуация с Ормузским проливом разрешится, или когда она разрешится, мы обратно вернем [порт] Джебель-Али в ротацию уточнил исполнительный директор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт" Алексей Кравченко

Ранее сообщалось, что конфликт на Ближнем Востоке оказал большое влияние на транспортную группу FESCO – на фоне военных действий и блокады Ормузского пролива пришлось менять маршруты, которые ходили из Восточной Африки с трансшипментом через Джебель-Али.