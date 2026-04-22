Москва22 апр Вести.Финляндия сильно просчиталась, выбрав партнерство с Соединенными Штатами, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

В социальной сети X он поделился мнением, что страна допустила грубую стратегическую ошибку. Так он прокомментировал решение Белого дома временно остановить поставки оружия Финляндии из-за операции США на Ближнем Востоке.

Мы чертовски глупые. Второй раз подряд решили присоединиться к неудачникам. Честно говоря, в 1941 году у нас не было особого выбора, но теперь, когда в этом нет необходимости...Мы глупые написал в посте Малинен

Ранее он заявил, что американский лидер Дональд Трамп фактически капитулировал перед Ираном, так как согласился с условиями, которые выдвинул Тегеран перед заключением соглашения о временном прекращении огня.