В Финляндии пугают птиц выструганным из дерева президентом Стуббом Ilta-Sanomat: финн вырезал из дерева фигуру президента Стубба

Москва20 апр Вести.Тапани Лахденсуу, житель финского города Пори, вырезал из дерева полноразмерную фигуру президента Финляндии Александра Стубба. Теперь чучело стоит на участке и "вполне хорошо" отпугивает птиц, пишет местная газета Ilta-Sanomat.

Деревянная статуя раскрашена и покрыта лаком, для большего сходства с финским лидером на ней надеты очки.

Это скульптура, вырезанная бензопилой из сосны 31-летним Тапани Лахденсуу говорится в публикации

По словам умельца, раньше он вырезал только фигуры животных, однако решил сделать "скульптуру" финского президента из-за узнаваемости лица. Автор планирует выставить свое изваяние на продажу.