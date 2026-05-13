В ГД предложили ввести льготу на оплату ЖКХ гражданам с зарплатой чуть выше МРОТ Депутат Кошелев: лицам с зарплатой чуть выше МРОТ нужна поддержка при оплате ЖКХ

Москва13 мая Вести.Перечень категорий граждан, которым предоставлены льготы по оплате коммунальных услуг следует расширить. В их число должны быть включены те лица, чья зарплата немного превышает минимальную (МРОТ), заявил первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он пояснил, что граждане, которые получают "белую" зарплату в размере, чуть превышающем МРОТ, не подпадают ни под одну льготу. При этом оплата счетов ЖКХ является серьезной статьей расходов в их бюджете.

После оплаты выросших тарифов ЖКХ у них ничего не остается. Им нужна поддержка сказал парламентарий ТАСС

Он добавил, что в число льготников по оплате ЖКХ можно также включить онкобольных граждан и лиц, перенесших инсульт. По его словам, этим людям дорого обходится лечение, а при отсутствии официальной инвалидности или, если она временная, такие граждане теряют право на 50-процентную скидку при оплате ЖКХ.

С 1 января 2026 года МРОТ в России составляет 27 093 рубля.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за снижение допустимой доли расходов по оплате за жилищно-коммунальные услуги для пенсионеров и других льготников. В настоящее время порог допустимых расходов на оплату услуг ЖКХ, при превышении которого можно рассчитывать на субсидию, составляет 22%.