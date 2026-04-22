В ГД высказались о проблемах с жильем, купленным с использованием маткапитала Депутат Буцкая предложила упростить обмен жилья с маткапиталом

Москва22 апр Вести.Российские семьи должны иметь право менять жилье, купленное с использованием маткапитала, не дожидаясь согласия органов опеки. С таким предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

В интервью ТАСС она отметила, что семьям порой тяжело продать такие квартиры, поскольку органы опеки могут отказать им в сделке.

Буцкая напомнила, что в Госдуме ранее рассматривался законопроект по этому поводу, однако он не был принят.

Я уверена, что мы сможем еще над ним поработать: чтобы семья, которая вложила деньги в жилье, имела право обменять его на более дорогое или более просторное по своему усмотрению добавила она

Ранее стало известно, что в Госдуме планируют внести на рассмотрение законопроект, закрепляющий право нескольких детей в семье на равные доли в жилье, купленном на средства маткапитала.

В России программа маткапитала действует с 2007 года. С 1 февраля 2026 года материнский капитал был проиндексирован на 5,6%. Сумма выплаты на первого ребенка увеличилась почти до 729 тысяч рублей.