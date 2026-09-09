В Геленджике отразили массированную атаку БПЛА Средства ПВО отразили массированную атаку БПЛА на Геленджик

Москва9 сен Вести.Средства ПВЛО и мобильные группы отражали массированную атаку украинских беспилотников на Геленджик всю ночь 9 сентября. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.

Минувшая ночь была самая тревожная для Геленджика. Налет вражеских беспилотников на город был самый массовый и продолжительный. Множественные беспилотники всю ночь фиксировались и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами над городом сказано в сообщении

Он добавил, что цели противником достигнуты не были.

Ранее Богодистов сообщал об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Геленджике.