Москва9 сенВести.Средства ПВЛО и мобильные группы отражали массированную атаку украинских беспилотников на Геленджик всю ночь 9 сентября. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.
Минувшая ночь была самая тревожная для Геленджика. Налет вражеских беспилотников на город был самый массовый и продолжительный. Множественные беспилотники всю ночь фиксировались и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами над городомсказано в сообщении
Он добавил, что цели противником достигнуты не были.
Ранее Богодистов сообщал об отмене угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов в Геленджике.