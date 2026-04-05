В Геленджике снова звучит сирена воздушной тревоги

Москва5 апр Вести.В Геленджике вновь включили сирену воздушной тревоги из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в официальном Telegram-канале.

Уважаемые жители! В городе снова работает сирена. Будьте внимательны и осторожны написал Алексей Богодистов

Жителям напомнили правила безопасности. На улице необходимо зайти в здание, спуститься в подвал или цокольный этаж, использовать правило "двух стен" (коридор, прихожая, ванная). Автомобиль не подходит для укрытия.

Гражданам рекомендовано оставаться в безопасном месте до официального отбоя, сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Съемка и публикация материалов о работе беспилотников, ПВО и спецслужб строго запрещена законом, напомнил Алексей Богодистов.

При необходимости следует звонить по телефону экстренных служб 112.