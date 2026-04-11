В Германии контактный провод линии электропередачи оборвался и упал на скоростной поезд, который в этот момент перевозил около 600 пассажиров. Об этом сообщила газета Bild.
По данным журналистов, инцидент произошел около 12.00 (13.00 мск) в районе города Цана-Эльстер на участке железной дороги между Берлином и Мюнхеном. В результате в нескольких вагонах были разбиты окна, пострадали, как уточняется, минимум два человека.
Поезд после этого инцидента совершил внеплановую остановку. В настоящий момент на месте происшествия работает местная полиция и спасательные службы.
Информации о причинах обрыва провода не приводится.