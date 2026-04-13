Бабушка пойдет под суд после гибели внука, врезавшегося в дерево во Владивостоке

Москва13 апр Вести.Бабушка пятилетнего ребенка, погибшего в результате столкновения с деревом при катании на тюбинге, пойдет под суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Приморья.

В феврале текущего года ребенок пяти лет катался с горы на тюбинге в районе улицы Карьерной. Столкнувшись с деревом, малыш получил травму головы и скончался в машине скорой помощи. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В Первореченский районный суд Владивостока поступило уголовное дело по обвинению гражданки в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности написали в пресс-службе

Согласно документу, двоюродная бабушка ребенка не остановила его, когда он катался с горки. Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству.