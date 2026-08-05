Москва5 авгВести.В Центрально-Городском районе Горловки в Донецкой Народной Республике произошло аварийное отключение электроснабжения, в результате чего часть жителей осталась без света. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в мессенджере MAX.
В связи с аварийной ситуацией частично обесточен Центрально-Городской район Горловкинаписал Иван Приходько
В настоящее время ведутся работы по ликвидации аварии и возвращению электричества в дома горловчан.
О сроках завершения работ пока не сообщается.