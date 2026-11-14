Москва14 ноя Вести.В Горловке Донецкой Народной Республики в результате удара украинского дрона пострадал мирный житель, сообщил мэр города Иван Приходько.

В результате атаки БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки ранен мирный житель написал он в мессенджере MAX

Ранее в тот же день другой беспилотник атаковал многоквартирный дом в Никитовском районе города. Информации о пострадавших не поступало. Здание повреждено. А в Калининском районе в результате атаки БПЛА получил повреждения пассажирский автобус.