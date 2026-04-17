Москва17 апр Вести.Перерасчет военных пенсий произойдет 1 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров. Это не только пенсионеры, которые получают пенсии по линии Минобороны, но и по линии всех силовых ведомств отметил он

Нилов уточнил, что в данный момент планируется индексация на 4%, но окончательный размер повышения станет понятен в сентябре, поскольку зависит от изменения в денежном довольствии военнослужащих.