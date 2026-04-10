В Госдуме предложили заставить кикшеринги отвечать за ДТП с самокатами

Москва10 апр Вести.Кикшеринги должны выступать соответчиками в случаях, когда их электросамокаты попадают в ДТП, заявил порталу News.ru депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев.

По его словам, каждый год из-за наездов самокатчиков на тротуарах гибнут люди, а счет получивших травму в ДТП с самокатами идет на тысячи.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо "наводить порядок" на дорогах, считает депутат. Одна из мер, которая, по его мнению, может помочь - создание отдельных дорожек и разграничение потоков. Другая - введение для кикшерингов ответственности за ДТП с принадлежащей им техникой.

Считаю, что необходимо ввести норму, при которой кикшеринговые компании будут выступать соответчиками в случае ДТП с их самокатами на тротуарах и платить штраф за нарушения клиентов. В таких ситуациях ответственность должен нести и владелец техники сказал Прокофьев

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ограничить движение электросамокатов по тротуарам, также полностью запретить перевозку пассажиров на них.

До этого вице-мэр Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в беседе с ИС "Вести" заявил о планах городских властей убрать с тротуаров тяжелые электросамокаты и велосипеды.