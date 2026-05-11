В Госдуме рассказали о схеме мошенников с "доставкой" товаров с маркетплейсов Депутат Немкин: схема с "доставкой товаров" с маркетплейсов распространена в РФ

Москва11 мая Вести.Мошенническая схема, при которой аферисты представляются сотрудниками маркетплейсов и выманивают у граждан коды из сообщений якобы для доставки товаров, распространяется в РФ все больше, сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, федерального координатора проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антона Немкина.

Мошенники продолжают эксплуатировать тему маркетплейсов, меняя лишь детали легенды. Теперь они все чаще представляются сотрудниками неких "узлов связи", "логистических центров" или "складов", куда якобы перенаправили вашу поврежденную посылку отметил он

Депутат уточнил, что схема работает с теми, кто действительно что-то заказал и ждет звонка от доставки. Он также напомнил, что главное правило защиты остается неизменным: никакие коды из смс нельзя сообщать третьим лицам, кем бы они ни представлялись.