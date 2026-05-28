Журова: ответный визит конгрессменов США в Россию находится в стадии переговоров

Москва28 мая Вести.Ответный визит членов Конгресса США в Россию находится в стадии переговоров и определении удобной даты, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Об этом она рассказала в разговоре с РИА Новости.

Делегация российских депутатов прилетела в столицу США на межпарламентские переговоры с американскими чиновниками в конце марта.

Член делегации РФ, первый зампреды комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявлял, что диалог с конгрессменами прошел успешно. По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают возможность ответного визита делегации США в Россию.