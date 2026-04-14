Миронов призвал ограничить рост цен на внутренний туризм в России

Москва14 апр Вести.Власти должны установить ценовые ограничения на рынке внутреннего туризма, заявил в интервью NEWS.ru глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов. По данным политика, за первый квартал 2026 года стоимость туристических услуг в стране уже увеличилась на 15-20%.

Считаю, что государству пора устанавливать ценовые границы. Например, ограничивать рост стоимости отдыха, в том числе детского в лагерях, хотя бы уровнем инфляции. ФАС тоже должна вмешаться в ситуацию. Посмотреть, а оправданны ли такие цены, какую маржу получают на деле наши коммерсанты от туризма сказал Миронов

Лидер справороссов также настаивает на возвращении программы туристического кешбэка или как минимум его детской составляющей. Организацию отдыха для несовершеннолетних парламентарий отнес к сфере социальной ответственности государства, а не коммерческой деятельности.

