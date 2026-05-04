Москва4 маяВести.В городе Грайворон Грайворонского округа ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали мирного жителя. В момент удара мужчина передвигался на велосипеде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале на платформе MAX.
Пострадавший был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него осколочные ранения ног. Информация о состоянии здоровья уточняется.
От удара FPV-дрона ранен мирный житель. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ногнаписал Гладков
FPV-дроны активно используются противником для ударов по гражданским объектам и мирным жителям.
Грайворон и другие населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Жителей приграничных районов предупреждают об опасности и призывают соблюдать меры безопасности, а при сигналах воздушной тревоги — спускаться в укрытия.