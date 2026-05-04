Гладков: ВСУ с помощью дрона ранили велосипедиста в Белгородской области

В Грайвороне Белгородской области дрон ВСУ атаковал и ранил велосипедиста Гладков: ВСУ с помощью дрона ранили велосипедиста в Белгородской области

Москва4 мая Вести.В городе Грайворон Грайворонского округа ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали мирного жителя. В момент удара мужчина передвигался на велосипеде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем канале на платформе MAX.

Пострадавший был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него осколочные ранения ног. Информация о состоянии здоровья уточняется.

От удара FPV-дрона ранен мирный житель. В Грайворонской центральной районной больнице ему диагностировали осколочные ранения ног написал Гладков

FPV-дроны активно используются противником для ударов по гражданским объектам и мирным жителям.

Грайворон и другие населенные пункты Белгородской области регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. Жителей приграничных районов предупреждают об опасности и призывают соблюдать меры безопасности, а при сигналах воздушной тревоги — спускаться в укрытия.