Москва28 нояВести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев написал в MAX, что по его поручению в Грайвороне установили 10 модульных укрытий.
Глава региона отметил, что говорил на прямой линии о том, что запросы грайворонцев, в том числе – касающийся укрытий, были взяты в работу.
Работать пришлось в сложных условиях: враг активно противодействовал, постоянно шли атаки ... Погода тоже испытывала на прочность — скользко, холодно, но ребята справилисьотметил руководитель субъекта
Также Александр Шуваев поблагодарил бойцов "БАРС-Белгород", которые обеспечили прикрытие и сопровождение при доставке и установке укрытий.