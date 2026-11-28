По просьбе жителей Грайворона в городе установили 10 модульных укрытий

В Грайвороне установили 10 модульных укрытий По просьбе жителей Грайворона в городе установили 10 модульных укрытий

Москва28 ноя Вести.Губернатор Белгородской области Александр Шуваев написал в MAX, что по его поручению в Грайвороне установили 10 модульных укрытий.

Глава региона отметил, что говорил на прямой линии о том, что запросы грайворонцев, в том числе – касающийся укрытий, были взяты в работу.

Работать пришлось в сложных условиях: враг активно противодействовал, постоянно шли атаки ... Погода тоже испытывала на прочность — скользко, холодно, но ребята справились отметил руководитель субъекта

Также Александр Шуваев поблагодарил бойцов "БАРС-Белгород", которые обеспечили прикрытие и сопровождение при доставке и установке укрытий.