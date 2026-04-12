Иран частично запустит поврежденный НПЗ на острове Лаван в течение 10 дней

Москва12 апр Вести.Нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван будет частично восстановлен в ближайшие полторы недели. Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана Мохаммад Садег Азимифар.

НПЗ на иранском острове пострадал после объявления режима прекращения огня между сторонами ближневосточного конфликта.

Сейчас на месте работают бригады для разбора завалов и замены поврежденного оборудования. В течение примерно 10 дней мы запустим часть завода сказал Азимифар, его заявление приводит телеканал SNN

Остальные части завода будут также вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Об атаке США и Израиля на НПЗ на юге страны в Иране заявили 8 апреля. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар.