Москва20 апрВести.Завершились восстановительные работы после аварии, тепло и горячую воду в дома вернули более 8,7 тысячи жителям Иркутска, сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.
Утром по местному времени из-за аварии тепло и горячую воду отключили в 71 МКД, в них проживают более 8,7 тысячи человек, а также 16 административных зданий, 4 социальных объекта.
Ремонтные работы завершенысказано в сообщении
Восстановительные работы проводила ООО "Байкальская Энергетическая Компания".