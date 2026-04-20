В Иркутске после аварии дали тепло и горячую воду почти 9 тысячам жителей домов МЧС: в Иркутске возобновили подачу тепла и горячей воды после аварии

Москва20 апр Вести.Завершились восстановительные работы после аварии, тепло и горячую воду в дома вернули более 8,7 тысячи жителям Иркутска, сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС.

Утром по местному времени из-за аварии тепло и горячую воду отключили в 71 МКД, в них проживают более 8,7 тысячи человек, а также 16 административных зданий, 4 социальных объекта.

Ремонтные работы завершены сказано в сообщении

Восстановительные работы проводила ООО "Байкальская Энергетическая Компания".