В Италии женщине удалили молочную железу из-за ошибки в диагнозе Итальянке из-за ошибки в диагнозе удалили молочную железу

Москва28 апр Вести.В Италии 51-летняя жительница Падуи стала жертвой медицинской ошибки: ей удалили левую молочную железу по ложному диагнозу рака, вызванному, по-видимому, путаницей с биологическими пробами пациенток, пишет газета Repubblica.

Семь лет назад, в 2018 году, женщине поставили диагноз "агрессивная форма рака молочной железы" на основе биопсии. Врачи провели полную мастэктомию. После операции результаты дополнительного обследования не выявили раковых клеток, что медики расценили как признак удачного лечения.

Женщина прошла еще шесть реконструктивных вмешательств, чтобы исправить последствия. Однако в апреле 2025 года генетический анализ установил: опухоль из биопсии 2018 года принадлежала другой пациентке, а у пострадавшей рака никогда не было.

Теперь она подала в суд на больницу, требуя возмещения ущерба. Адвокаты ссылаются на медицинское заключение, подтверждающее ненужность мастэктомии.

Досудебные переговоры не увенчались успехом, поэтому суд привлек технического эксперта для оценки вины клиники и объема вреда. Если компромисс не будет найден за четыре месяца, дело перейдет в полноценное судебное разбирательство.