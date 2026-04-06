В Удмуртии школьницу осудят за хранение наркотиков в крупном размере

Москва6 апр Вести.В Ижевске завершено расследование уголовного дела по статье о незаконных приобретении и хранении наркотических средств. Обвинение предъявлено 16-летней учащейся одной из школ Ижевска, сообщает Telegram-канал СУ СК России по Удмуртской Республике.

По материалам следствия, 25 декабря 2025 года оперативники задержали в подъезде одного из домов несовершеннолетнюю.

В ходе личного досмотра девушки обнаружено и изъято наркотическое средство в крупном размере, которое обвиняемая незаконно приобрела и хранила при себе без цели сбыта говорится в сообщении

Проведены необходимые судебные экспертизы, допрос свидетелей. Несовершеннолетняя находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело передано в суд.