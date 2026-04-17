Пятеро человек пострадали в ДТП в Кабардино-Балкарии

Москва17 апр Вести.В Кабардино-Балкарии в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пятеро человек. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

Авария произошла в Терском районе в селе Дейское. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части в оросительный канал.

В результате дорожно-транспортного происшествия 5 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в РКБ г. Нальчик говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.