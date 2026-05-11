В Калининграде вытащили упавшего в бассейн на территории частного дома лося

Москва11 мая Вести.В Калининграде спасли лося, который забрел на территорию частного дома и упал в пустой глубокий бассейн. Об этом сообщило управление МЧС России по Калининградской области в MAX.

Уточняется, что глубина бассейна достигала 1,5 метра.

Прибывшие сотрудники поисково-спасательного отряда и огнеборцы ПСЧ №5 совместно с городскими спасателями с помощью грузового автомобиля с крано-манипуляторной установкой, предоставленного МБУ "Чистота", извлекли дикое животное из бассейна говорится в сообщении

Лося привезли в лесополосу поселка Космодемьянский. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В спасении животного участвовали 10 специалистов МЧС России, они применили две единицы техники.