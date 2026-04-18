Росавиация разрешила полеты в аэропортах Калуги и Краснодара

Москва18 апр Вести.В аэропортах Калуги (Грабцево) и Краснодара (Пашковский) возобновилось обслуживание авиарейсов после вынужденного перерыва, который был связан с введением усиленных мер безопасности.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

В воздушных воротах Калуги полеты были приостановлены более чем на 8 часов, в Краснодаре – почти 6 часов.

Согласно актуальным данным Росавиации, ограничения на полеты сохраняются в ряде аэропортов, включая Пулково, Самару, Казань, Чебоксары и Саратов.