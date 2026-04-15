Почти 350 домов и 72 соцобъекта остались без тепла в Хабаровске из-за аварии

Москва15 апр Вести.В Хабаровске произошла крупная коммунальная авария, в результате которой без теплоснабжения остались 348 многоквартирных дома (МКД) и 72 социальных объекта. Об этом сообщает Дальневосточная генерирующая компания.

В Хабаровске проводятся работы на ТМ-32 в районе улицы Совхозной. На месте происшествия работают бригады СП "Хабаровские тепловые сети". Под отключение попали 348 МКД и 72 соцобъекта говорится в сообщении на сайте энергокомпании

Согласно данным Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Хабаровске в дневное время ожидается до плюс 11-13 градусов, в ночное время возможны заморозки до минус 3 градусов.