Группа граждан задержана в Хабаровске за организацию занятия проституцией

Москва13 апр Вести.Оперативники пресекли деятельность группы, организовавшей предоставление интимных услуг в саунах Хабаровска, сообщила пресс-служба УМВД России по региону на официальном сайте.

В состав организованной группы вошли пять членов в возрасте от 25 до 37 лет. Организатором выступила 29-летняя ранее не судимая хабаровчанка. В ее обязанности входило подыскивать совершеннолетних жительниц региона приятной внешности и склонять их к занятию проституцией отметили в пресс-службе

Также в группу входили трое водителей от 25 до 33 лет, отвозивших девушек на своих автомобилях в сауны, и 37-летний ранее судимый местный житель, осуществлявший работу "диспетчера" – он принимал звонки из саун и организовывал отправку девушек.

Анкеты хабаровчанок размещались в сети Интернет с указанием номеров телефонов и стоимостью оплаты интим-услуг. Прибыль, полученная от противоправной деятельности, делилась пополам: 50% забирали девушки, остальные денежные средства присваивала организатор, выплачивая фиксированную сумму подельникам-водителям написали в ведомстве

При обыске в квартирах злоумышленников была изъята документация по данному делу, а также телефоны, ноутбук, планшет, деньги и банковские карты. Машины фигурантов помещены на стоянку.

Возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Все члены группы находятся под подпиской о невыезде.

Девушки, оказывающие интим-услуги, допрошены в качестве свидетелей. В отношении них выделены в отдельное административное производство материалы за занятие проституцией.