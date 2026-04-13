Москва13 апрВести.Заявления Киева об оказании помощи США и странам Ближнего Востока в противодействии иранским беспилотникам абсурдны. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" заместитель главы политического совета ливанского движения "Хезболла" Махмуд Кумати.
Он указал, что Киев обладает ограниченными ресурсами и не может защитить даже свои интересы.
Мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной. Украина не может защитить даже саму себя, не может защитить свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силами сопротивления или Ираном? Это абсурдсчитает Кумати
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности помочь США в борьбе с иранскими беспилотниками, используемыми на Ближнем Востоке. По информации Ynet, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проявляет интерес к сотрудничеству с Киевом по этому вопросу.