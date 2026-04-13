В "Хезболле" назвали абсурдными заявления Киева о помощи в борьбе с Ираном

Москва13 апр Вести.Заявления Киева об оказании помощи США и странам Ближнего Востока в противодействии иранским беспилотникам абсурдны. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" заместитель главы политического совета ливанского движения "Хезболла" Махмуд Кумати.

Он указал, что Киев обладает ограниченными ресурсами и не может защитить даже свои интересы.

Мы поддерживаем Россию в ее противостоянии с Украиной. Украина не может защитить даже саму себя, не может защитить свой суверенитет. Как же она может участвовать в противостоянии с силами сопротивления или Ираном? Это абсурд считает Кумати

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности помочь США в борьбе с иранскими беспилотниками, используемыми на Ближнем Востоке. По информации Ynet, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проявляет интерес к сотрудничеству с Киевом по этому вопросу.