В ходе поисков пропавшего в Брянске мальчика в Десне нашли тело женщины Брянские спасатели в ходе поисков мальчика нашли в реке пропавшую женщину

Москва14 апр Вести.Сотрудники ГУ МЧС по Брянской области, ГИМС и добровольцы водного направления регионального поискового отряда "ЛизаАлерт", ведущие поиски ребенка, провалившегося под лед на реке Десна 20 января, обнаружили тело женщины, пропавшей в декабре прошлого года, сообщается на странице местного отряда "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте".

Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшей.

В ходе проведения поисковых мероприятий и тщательного осмотра акватории было обнаружено и поднято тело женщины, пропавшей в декабре 2025 года говорится в публикации

В поисках пропавшего мальчика с начала марта силами специалистов и добровольцев на лодках было пройдено 1468 километров, просканировано эхолотом более 22 квадратных километров дна, пешие группы прошли и осмотрели 107 километров береговой линии, водолазы 17 раз спускались под воду для осмотра участков дна.

20 января два мальчика, катавшиеся на "ватрушке", провалились под лед Десны в Бежицком районе Брянска. Тело одного из них было найдено 8 февраля, поиски второго продолжаются.