Москва14 апрВести.Сотрудники ГУ МЧС по Брянской области, ГИМС и добровольцы водного направления регионального поискового отряда "ЛизаАлерт", ведущие поиски ребенка, провалившегося под лед на реке Десна 20 января, обнаружили тело женщины, пропавшей в декабре прошлого года, сообщается на странице местного отряда "ЛизаАлерт" в соцсети "ВКонтакте".
Волонтеры выразили соболезнования родным и близким погибшей.
В ходе проведения поисковых мероприятий и тщательного осмотра акватории было обнаружено и поднято тело женщины, пропавшей в декабре 2025 годаговорится в публикации
В поисках пропавшего мальчика с начала марта силами специалистов и добровольцев на лодках было пройдено 1468 километров, просканировано эхолотом более 22 квадратных километров дна, пешие группы прошли и осмотрели 107 километров береговой линии, водолазы 17 раз спускались под воду для осмотра участков дна.
20 января два мальчика, катавшиеся на "ватрушке", провалились под лед Десны в Бежицком районе Брянска. Тело одного из них было найдено 8 февраля, поиски второго продолжаются.