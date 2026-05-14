В Киеве и девяти областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии "Укрэнерго": в Киеве и девяти областях Украины зафиксировали отключение света

Москва14 мая Вести.Отключение электричества зафиксировано в Киеве и девяти областях Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Уточняется, что речь идет о Волынской, Днепропетровской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Аварийно-восстановительные работы в каждом из регионов начались сразу после того, как это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее подключить всех абонентов отмечается в Telegram-канале "Укрэнерго"

В компании уточнили, что отключение электроэнергии связано с ударами ВС РФ по энергетическим объектам. В российском Минобороны информацию об ударах пока не комментировали.

Кроме того, в более чем 50 населенных пунктах Полтавской и Днепропетровской областей отключение света произошло из-за грозы и сильных порывов ветра.

В ночь на 14 мая сообщалось, что в северной и центральной частях Украины произошли взрывы, а звуки детонации были слышны в Сумах, Черкассах и Кременчуге.