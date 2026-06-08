Росавиация сняла ограничения на полеты в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде

В Краснодарском крае и Нижнем Новгороде сняты ограничения на полеты Росавиация сняла ограничения на полеты в Краснодарском крае и Нижнем Новгороде

Москва8 июн Вести.В Краснодарском крае и Нижнем Новгороде сняты ограничения на полеты, аэропорты регионов могут возобновить авиасообщение. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае сняты. Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов) – сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

В пресс-службе ведомства пояснили, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ограничения в Нижнем Новгороде действовали 8 июня с 7.08 мск, авиагавань отправляла и принимала самолеты по согласованию с соответствующими органами. В Краснодарском крае временный запрет на полеты был введен 8 июня с 14.52 мск.