На Кубани возбудили дело после схода трех грузовых вагонов

Москва10 апр Вести.В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту схода трех грузовых вагонов, груженных листовой сталью. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, вечером 10 марта на погрузочно-выгрузочном пути грузового двора ж/д станции Горячий Ключ при перестановке 20 груженых вагонов локомотивом произошел сход трех грузовых вагонов.

В результате инцидента вагоны и элементы инфраструктуры получили повреждения, что повлекло причинение крупного ущерба на сумму свыше 1 миллиона рублей… возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.