В Красном Селе два человека погибли при столкновении мотоцикла и автомобиля

В Красном Селе мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП В Красном Селе два человека погибли при столкновении мотоцикла и автомобиля

Москва6 сен Вести.В Красном Селе Санкт-Петербурга в результате аварии погибли 29-летний мотоциклист и его 25-летняя пассажирка. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и области на платформе MAX.

ДТП произошло на проспекте Ленина вечером 5 сентября. Водитель автомобиля Tenet при развороте не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения водитель мотоцикла и его пассажирка погибли. Они были в шлемах и защитной экипировке.

В результате аварии 29-летний водитель мотоцикла и его 25-летнняя пассажирка скончались на месте происшествия говорится в публикации

Водитель автомобиля 1998 года рождения не пострадал, алкоголь в его крови не обнаружен.

В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Сейчас проводится проверка.