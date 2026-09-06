Москва6 сенВести.В Красном Селе Санкт-Петербурга в результате аварии погибли 29-летний мотоциклист и его 25-летняя пассажирка. Об этом сообщило ГУ МВД России по городу и области на платформе MAX.
ДТП произошло на проспекте Ленина вечером 5 сентября. Водитель автомобиля Tenet при развороте не уступил дорогу мотоциклу Yamaha, двигавшемуся во встречном направлении. В результате столкновения водитель мотоцикла и его пассажирка погибли. Они были в шлемах и защитной экипировке.
В результате аварии 29-летний водитель мотоцикла и его 25-летнняя пассажирка скончались на месте происшествияговорится в публикации
Водитель автомобиля 1998 года рождения не пострадал, алкоголь в его крови не обнаружен.
В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося. Сейчас проводится проверка.