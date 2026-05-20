Москва20 маяВести.В Красноярске СК возбудил уголовное дело по факту небезопасной эксплуатации лифта в многоэтажном жилом доме. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасии.
Сведения о происшествии были выявлены в ходе мониторинга средств массовой информации. В публикации говорилось, что пассажирский лифт резко остановился при движении в многоэтажке на улице Шевченко.
В этот момент в кабине лифта находилась девушкаговорится в сообщении
В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Ведутся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.