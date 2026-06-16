Москва16 июнВести.В Республике Крым вводится временное ограничение на передвижение по территории на мототехнике. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
Эта мера, в частности, предпринимается для обеспечения общественной безопасности. Она будет действовать на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения.
Вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехникинаписал он в MAX
Он подчеркнул, что ограничение вводится на интервал с 20.00 до 06.00.