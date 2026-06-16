Аксёнов: на территории Крыма вводится ограничение на передвижение на мототехнике

В Крыму с 17 июня ограничивают передвижение на мототехнике Аксёнов: на территории Крыма вводится ограничение на передвижение на мототехнике

Москва16 июн Вести.В Республике Крым вводится временное ограничение на передвижение по территории на мототехнике. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Эта мера, в частности, предпринимается для обеспечения общественной безопасности. Она будет действовать на территории Республики Крым с 17 июня 2026 года и до особого распоряжения.

Вводится временное ограничение на передвижение мотоциклов, мопедов, питбайков, квадроциклов, мотороллеров и иной мототехники написал он в MAX

Он подчеркнул, что ограничение вводится на интервал с 20.00 до 06.00.